Соколенко Роман Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколенко Роман Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1974

Отец: не указан

Мать: Луганская-Соколенко Ольга Борисовна

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