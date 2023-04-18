Шершнев Асон Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершнев Асон Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Шершнев Яков Асонович

Мать ребёнка: не указана

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шершнев Леонид (Леандр) Иванович (Асонович)

Мать ребёнка: Молокова Афросинья

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шершнева Надежда Асоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шершнева Александра Асоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шершнева Евдокия Асоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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