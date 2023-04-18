Шершнев Асон Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шершнев Леонид (Леандр) Иванович (Асонович)
Мать ребёнка: Молокова Афросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шершнева Надежда Асоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шершнева Александра Асоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шершнева Евдокия Асоновна
Смерть
Неизвестно