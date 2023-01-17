Парунцева (Коновалова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парунцева (Коновалова) Татьяна

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Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Коновалов Михаил

Мать: Коновалова Прасковья Дмитриевна

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.10.1926

Дочь: Розалия

Отец ребёнка: Горбунов Михаил

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Парунцева Павел

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Парунцева Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парунцев Михаил

Отец ребёнка: Горбунов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Михаил

Смерть
1994
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