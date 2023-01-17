Парунцева (Коновалова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Коновалов Михаил
Рождение ребёнка
22.10.1926
Дочь: Розалия
Отец ребёнка: Горбунов Михаил
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Парунцева Павел
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Парунцева Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парунцев Михаил
Отец ребёнка: Горбунов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Михаил
Смерть
1994