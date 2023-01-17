Денисова (Соловьева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Соловьева) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Ярославская обл., Переславский район

Дата рождения

25.11.1900

Дата смерти

06.05.1982

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1900

Отец: Соловьев Василий Павлович

Мать: Соловьева Анна

Ярославская обл., Переславский район
Рождение ребёнка
10.11.1924

Дочь: Галкина Варвара Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославская обл., Переславский район деревня Нечаевка
Рождение ребёнка
02.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нечаевка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.11.1928

Дочь: Мурзинова Клавдия Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославская обл., Переславский район, деревня Нечаевка
Рождение ребёнка
16.11.1931

Сын: Денисов Алексей Степанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославская обл.,Переславский р-н, дер.Нечаевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Нечаевка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
06.05.1982
Владимирская обл., г.Кольчугино
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