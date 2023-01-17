Денисова (Соловьева) Екатерина Васильевна
Место рожденияЯрославская обл., Переславский район
Дата рождения25.11.1900
Дата смерти06.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1900
Отец: Соловьев Василий Павлович
Мать: Соловьева Анна
Ярославская обл., Переславский район
Рождение ребёнка
10.11.1924
Дочь: Галкина Варвара Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ярославская обл., Переславский район деревня Нечаевка
Рождение ребёнка
02.10.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.11.1928
Дочь: Мурзинова Клавдия Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ярославская обл., Переславский район, деревня Нечаевка
Рождение ребёнка
16.11.1931
Сын: Денисов Алексей Степанович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ярославская обл.,Переславский р-н, дер.Нечаевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
06.05.1982
Владимирская обл., г.Кольчугино