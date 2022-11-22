Абрахам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астерия Младшая
Мать ребёнка: Мишура (Мишу)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хавьер
Мать ребёнка: Мишура (Мишу)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астерия Старшая (Асти)
Мать ребёнка: Мишура (Мишу)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишура (Мишу)