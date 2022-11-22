Абрахам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрахам

Абрахам

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астерия Младшая

Мать ребёнка: Мишура (Мишу)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хавьер

Мать ребёнка: Мишура (Мишу)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астерия Старшая (Асти)

Мать ребёнка: Мишура (Мишу)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишура (Мишу)

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