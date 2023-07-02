Исхакова (Мишина) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исхакова (Мишина) Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Мишин Василий Иванович

Мать: Мишина Марина Андреевна

Рождение ребёнка
06.02.1963

Дочь: Исхакова Евгения Викторовна

Отец ребёнка: Исхаков Виктор Урманович

Рождение ребёнка
30.04.1967

Дочь: Григорьева Галина Викторовна

Отец ребёнка: Исхаков Виктор Урманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исхаков Виктор Урманович

Смерть
Неизвестно
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