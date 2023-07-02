Исхакова (Мишина) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Мишин Василий Иванович
Мать: Мишина Марина Андреевна
Рождение ребёнка
06.02.1963
Дочь: Исхакова Евгения Викторовна
Отец ребёнка: Исхаков Виктор Урманович
Рождение ребёнка
30.04.1967
Дочь: Григорьева Галина Викторовна
Отец ребёнка: Исхаков Виктор Урманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно