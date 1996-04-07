Слукин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукин Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: Слукина Анна Давыдовна

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