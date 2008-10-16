Софронов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1950
Отец: Софронов Сергей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1976
Дочь: Малова Анна Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1978
Сын: Софронов Тимофей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно