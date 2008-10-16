Софронов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софронов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1950

Отец: Софронов Сергей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1976

Дочь: Малова Анна Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1978

Сын: Софронов Тимофей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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