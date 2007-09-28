Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна
Место рожденияд.Богдашкино (д.Увары), Кугарчинского района, БАССР
Дата рождения1928
Дата смерти28.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Развод
Неизвестно
Муж: Адельгужин Галим
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
05.05.1952
Муж: Адельгужин Галим
Рождение ребёнка
17.08.1953
Дочь: (Адельгужина) Танзиля Галимовна
Отец ребёнка: Адельгужин Галим
Рождение ребёнка
26.04.1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1963
Смерть
28.09.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно