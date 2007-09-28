Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саттарова (Сагитова) Рауза Галимьяновна

Место рождения

д.Богдашкино (д.Увары), Кугарчинского района, БАССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

28.09.2007

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

1930 г.р.
1929 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Сагитов Галимьян Латыпович

Мать: Сагитова (Каримова) Хатима Шариповна

Развод
Неизвестно

Муж: Адельгужин Галим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саттаров Ягофар Саттарович

Бракосочетание
05.05.1952

Муж: Адельгужин Галим

Рождение ребёнка
17.08.1953

Дочь: (Адельгужина) Танзиля Галимовна

Отец ребёнка: Адельгужин Галим

Рождение ребёнка
26.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саттаров Ягофар Саттарович

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саттаров Ягофар Саттарович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саттаров Ягофар Саттарович

Смерть
28.09.2007
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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