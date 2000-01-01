Чередова Афимья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Чередов Константин Самсонов
Отец ребёнка: Чередов Самсон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Чередов Самсон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Федора Самсонова
Отец ребёнка: Чередов Самсон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Чередов Самсон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Мария Самсонова
Отец ребёнка: Чередов Самсон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно