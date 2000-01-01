Чередова Афимья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Афимья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Чередов Константин Самсонов

Отец ребёнка: Чередов Самсон Иванов

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Чередов Пётр Самсонов

Отец ребёнка: Чередов Самсон Иванов

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Федора Самсонова

Отец ребёнка: Чередов Самсон Иванов

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Чередов Абросим Самсонов

Отец ребёнка: Чередов Самсон Иванов

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Мария Самсонова

Отец ребёнка: Чередов Самсон Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Самсон Иванов

Смерть
Неизвестно
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