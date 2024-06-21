Вторый Иван Лазаревич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Вторая Анна Ивановна
Мать ребёнка: Вторая (Богданова) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Вторая (Богданова) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Вторая Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Вторая (Богданова) Анна Антоновна
Смерть
1810
Рождение
Около 1885
Отец: Вторый Лазарь Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно