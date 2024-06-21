Вторый Иван Лазаревич Около 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вторый Иван Лазаревич

Место рождения

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Вторая Анна Ивановна

Мать ребёнка: Вторая (Богданова) Анна Антоновна

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Вторый Аврам Иванович

Мать ребёнка: Вторая (Богданова) Анна Антоновна

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Вторая Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Вторая (Богданова) Анна Антоновна

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1810
Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
Около 1885

Отец: Вторый Лазарь Осипович

Мать: не указана

Койнас, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая (Богданова) Анна Антоновна

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