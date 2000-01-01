Широкова (Русакова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Русакова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Широков Геннадий

Отец ребёнка: Широков Алексей

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Регина

Отец ребёнка: Широков Алексей

Рождение ребёнка
08.?.1939

Сын: Широков Аркадий

Отец ребёнка: Широков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Алексей

Смерть
1989
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