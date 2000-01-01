Широкова (Русакова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Широков Геннадий
Отец ребёнка: Широков Алексей
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Регина
Отец ребёнка: Широков Алексей
Рождение ребёнка
08.?.1939
Сын: Широков Аркадий
Отец ребёнка: Широков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Широков Алексей
Смерть
1989