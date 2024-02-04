Соловьева (Пиягина) Алина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Пиягина) Алина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1975

Отец: Пиягин Анатолий Дмитриевич

Мать: Пиягина Раиса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Игорь Валерьевич

Рождение ребёнка
08.05.2001

Дочь: Соловьева Элеонора Игоревна

Отец ребёнка: Соловьев Игорь Валерьевич

Рождение ребёнка
19.01.2019

Дочь: Соловьева Софья Игоревна

Отец ребёнка: Соловьев Игорь Валерьевич

Норильск, город Норильск, Красноярский край

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