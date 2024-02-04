Соловьева (Пиягина) Алина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.2001
Дочь: Соловьева Элеонора Игоревна
Отец ребёнка: Соловьев Игорь Валерьевич
Рождение ребёнка
19.01.2019
Дочь: Соловьева Софья Игоревна
Отец ребёнка: Соловьев Игорь Валерьевич
Норильск, город Норильск, Красноярский край