Жинко Ульяна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Жинко Мартин (1й) Ермолаев
Отец ребёнка: Жинко Ермол Иванов
Рождение ребёнка
1789
Сын: Жинко Евтух Ермолаев
Отец ребёнка: Жинко Ермол Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Жинко Иван Ермолаев
Отец ребёнка: Жинко Ермол Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Жинко Мартин (2й) Ермолаев
Отец ребёнка: Жинко Ермол Иванов
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Жинко Ермол Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жинко Ермол Иванов
Смерть
Неизвестно