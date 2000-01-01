Жинко Ульяна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жинко Ульяна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Жинко Мартин (1й) Ермолаев

Отец ребёнка: Жинко Ермол Иванов

Рождение ребёнка
1789

Сын: Жинко Евтух Ермолаев

Отец ребёнка: Жинко Ермол Иванов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Жинко Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Жинко Ермол Иванов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Жинко Мартин (2й) Ермолаев

Отец ребёнка: Жинко Ермол Иванов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Жинко Анорей Ермолаев

Отец ребёнка: Жинко Ермол Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жинко Ермол Иванов

Смерть
Неизвестно
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