Федотов Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1998

Дочь: Федотова Анна Александровна

Мать ребёнка: Хамитова Юля Рифкатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хамитова Юля Рифкатовна

Смерть
Неизвестно
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