Бахменда Сора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Бахменда Генех
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бахменда Нахман Генехович
Отец ребёнка: Бахменда Генех
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Бахменда Генех
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бахменда Генех
Смерть
Неизвестно