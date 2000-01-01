Бахменда Сора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахменда Сора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Бахменда Берка Генехович

Отец ребёнка: Бахменда Генех

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бахменда Нахман Генехович

Отец ребёнка: Бахменда Генех

Рождение ребёнка
1843

Сын: Бахменда Вульф Генехович

Отец ребёнка: Бахменда Генех

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахменда Генех

Смерть
Неизвестно
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