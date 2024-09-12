Собылина (Собылина) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 7_10.02.1901_крещение-12.02.1901 пол_Ж_ запись - 11 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Собылин Игнатий Филиппов и законная жена Елена ... Показать все
Крещение
12.02.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 7_10.02.1901_крещение-12.02.1901 пол_Ж_ запись - 11 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Собылин Игнатий Филиппов и законная жена Елена ... Показать все
Смерть
Неизвестно