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Собылина (Собылина) Мария Игнатьевна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1901

Отец: Собылин Игнатий Филиппович

Мать: Собылина Елена Васильевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 7_10.02.1901_крещение-12.02.1901 пол_Ж_ запись - 11 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Собылин Игнатий Филиппов и законная жена Елена ... Показать все
Крещение
12.02.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 7_10.02.1901_крещение-12.02.1901 пол_Ж_ запись - 11 род. Мария в село Брусенцево у крестьянин Собылин Игнатий Филиппов и законная жена Елена ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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