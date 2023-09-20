Корноухова (дев.Богатенькова) Дарья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1880
Отец ребёнка: Корноухов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
07.08.1881
Сын: Корноухов Матвей Иванович
Отец ребёнка: Корноухов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно