Корноухова (дев.Богатенькова) Дарья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухова (дев.Богатенькова) Дарья Ефимовна

Место рождения

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корноухов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
05.06.1880

Сын: Корноухов Семен Иванович

Отец ребёнка: Корноухов Иван Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.08.1881

Сын: Корноухов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Корноухов Иван Яковлевич

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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