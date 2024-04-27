Kübarsepp (Print) Maria Magdalena
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1848
Дата смерти03.09.1921
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1848
Отец: Print Andres
Мать: Print Anno
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.04.1872
Муж: Kübarsepp Hans
Рождение ребёнка
26.02.1873
Сын: Kübarsepp Juhan
Отец ребёнка: Kübarsepp Hans
Рождение ребёнка
21.07.1875
Сын: Kübarsepp Jakob
Отец ребёнка: Kübarsepp Hans
Рождение ребёнка
12.05.1878
Сын: Kübarsepp Kaarel
Отец ребёнка: Kübarsepp Hans
Рождение ребёнка
08.10.1880
Сын: Kübarsepp Joosep
Отец ребёнка: Kübarsepp Hans
Смерть
03.09.1921