Kübarsepp (Print) Maria Magdalena 16.03.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kübarsepp (Print) Maria Magdalena

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1848

Дата смерти

03.09.1921

Пол

Женский

Отец

Мать

1823 г.р.

Муж

1846 г.р.

Дети

1873 г.р.
1875 г.р.
1878 г.р.
1880 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1848

Отец: Print Andres

Мать: Print Anno

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.04.1872

Муж: Kübarsepp Hans

Рождение ребёнка
26.02.1873

Сын: Kübarsepp Juhan

Отец ребёнка: Kübarsepp Hans

Рождение ребёнка
21.07.1875

Сын: Kübarsepp Jakob

Отец ребёнка: Kübarsepp Hans

Рождение ребёнка
12.05.1878

Сын: Kübarsepp Kaarel

Отец ребёнка: Kübarsepp Hans

Рождение ребёнка
08.10.1880

Сын: Kübarsepp Joosep

Отец ребёнка: Kübarsepp Hans

Смерть
03.09.1921

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