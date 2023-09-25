Saulītis Ingus — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиSaulītis Ingus

Saulītis Ingus

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Saulīte Ieva

Рождение ребёнка
25.09.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Saulīte Ieva

Рождение ребёнка
14.12.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Saulīte Ieva

Рождение ребёнка
12.03.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Saulīte Ieva

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