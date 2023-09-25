Saulītis Ingus
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.2006
Рождение ребёнка
25.09.2008
Рождение ребёнка
14.12.2012
Рождение ребёнка
12.03.2020