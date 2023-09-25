Шевлякова Евгения Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевлякова Евгения Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1977

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

Не указан

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1977

Отец: Ломов Леонид Дмитриевич

Мать: Ломова Людмила Юрьевна

Бракосочетание
24.01.2004

Муж: не указан

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
10.12.2007

Дочь: Шевлякова Алина Александровна

Отец ребёнка: Шевляков Александр Геннадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевляков Александр Геннадьевич

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