Шевлякова Евгения Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1977
Отец: Ломов Леонид Дмитриевич
Мать: Ломова Людмила Юрьевна
Бракосочетание
24.01.2004
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
10.12.2007
Дочь: Шевлякова Алина Александровна
Отец ребёнка: Шевляков Александр Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шевляков Александр Геннадьевич