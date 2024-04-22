Кащеева (Семёнова) Александра Егоровна
Место рождения
Дата рождения26.11.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1930
Бракосочетание
07.01.1954
Рождение ребёнка
25.06.1955
Отец ребёнка: Кащеев Дмитрий Лукьянович
Рождение ребёнка
25.01.1957
Сын: Кащеев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Кащеев Дмитрий Лукьянович
Рождение ребёнка
26.09.1959
Дочь: Лапина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кащеев Дмитрий Лукьянович
Место жительства
1960
Кузьёль, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
?.12.1994
Место жительства
2003
Гать, Орловский муниципальный район, Орловская область