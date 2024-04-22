Кащеева (Семёнова) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кащеева (Семёнова) Александра Егоровна

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Место рождения

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

26.11.1930

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1930

Отец: Семёнов Егор Михайлович

Мать: Семёнова Пелагея Николаевна

Добрынь, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
07.01.1954

Муж: Кащеев Дмитрий Лукьянович

Рождение ребёнка
25.06.1955

Сын: Кащеев Виктор Дмитриевич

Отец ребёнка: Кащеев Дмитрий Лукьянович

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.01.1957

Сын: Кащеев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Кащеев Дмитрий Лукьянович

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
26.09.1959

Дочь: Лапина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кащеев Дмитрий Лукьянович

Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Место жительства
1960
Кузьёль, Койгородский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
?.12.1994
Косарево, Кромской муниципальный район, Орловская область
Место жительства
2003
Гать, Орловский муниципальный район, Орловская область
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