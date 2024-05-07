Нешмонина (Анопова) Ксения Александровна 15.08.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нешмонина (Анопова) Ксения Александровна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

15.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924

Отец: Анопов Александр Александрович

Мать: Анопова (Шевлягина) Екатерина Васильевна

Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нешмонин Владимир Ильич

Рождение ребёнка
14.10.1958

Сын: Нешмонин Олег Владимирович

Отец ребёнка: Нешмонин Владимир Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.09.1965

Дочь: Ведзижева Марина Владимировна

Отец ребёнка: Нешмонин Владимир Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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