Нешмонина (Анопова) Ксения Александровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1958
Сын: Нешмонин Олег Владимирович
Отец ребёнка: Нешмонин Владимир Ильич
Рождение ребёнка
12.09.1965
Дочь: Ведзижева Марина Владимировна
Отец ребёнка: Нешмонин Владимир Ильич
Смерть
Неизвестно