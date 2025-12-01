Графова Надежда Михайловна
женский, родилась 20.06.1945, Москва, город федерального значения Москва
ОтецГрафов Михаил Гаврилович05.09.1908 г.р.
МатьСиницына Графира Демидовна09.04.1912 г.р.
Супруги
Воробьёв Виталий Александрович01.06.1940 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1945
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.09.1966
Рождение ребёнка
15.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Виталий Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьёв Виталий Александрович
Москва
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г.Москва, Благуша ул., 15