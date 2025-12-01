Графова Надежда Михайловна 20.06.1945 — найти родственников по фамилии на Familio
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Графова Надежда Михайловна

Автор
ВП
Прошина В.

женский, родилась 20.06.1945, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Графов Михаил Гаврилович05.09.1908 г.р.
Мать
Синицына Графира Демидовна09.04.1912 г.р.
Супруги
Воробьёв Виталий Александрович01.06.1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1945

Отец: Графов Михаил Гаврилович

Мать: Синицына Графира Демидовна

Москва, город федерального значения Москва

г.Москва, Благуша ул., 15

Место жительства
Неизвестно

г.Москва

Работа или профессия
Неизвестно

Учитель георгафии, труда, младших классов

Бракосочетание
24.09.1966

Муж: Воробьёв Виталий Александрович

Москва, город федерального значения Москва

запись 1222 свидетельство о браке II-РВ № 462159 ДС

Рождение ребёнка
15.04.1968

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Отец ребёнка: Воробьёв Виталий Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьёв Виталий Александрович

Москва
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