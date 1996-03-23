Домащенко (Домащенков) Петро (Петр) Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домащенко (Домащенков) Петро (Петр) Акимович

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Место рождения

Камышное

Дата рождения

06.07.1906

Дата смерти

23.03.1996

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1906

Отец: Домащенков Аким Денисович

Мать: Домащенкова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Домащенко Лидия Ивановна

Бракосочетание
18.06.1951

Жена: Домащенко Лидия Ивановна

Смерть
23.03.1996
Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
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