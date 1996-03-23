Домащенко (Домащенков) Петро (Петр) Акимович
Место рождения
Дата рождения06.07.1906
Дата смерти23.03.1996
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1906
Рождение ребёнка
12.02.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Домащенко Лидия Ивановна
Бракосочетание
18.06.1951
Жена: Домащенко Лидия Ивановна
Смерть
23.03.1996
Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край