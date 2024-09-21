Потапова (Антипина) Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1871 ст.
Дата смерти02.06.1906 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1871 ст.
Бракосочетание
13.01.1893 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1894 ст.
Дочь: (Потапова) Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович
Рождение ребёнка
06.11.1895 ст.
Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович
Рождение ребёнка
07.11.1897 ст.
Сын: Потапов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович
Рождение ребёнка
27.12.1899 ст.
Дочь: (Потапова) Агафья Тимофеевна
Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович
Рождение ребёнка
25.03.1903 ст.
Сын: Потапов Гавриил Тимофеевич
Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович
Рождение ребёнка
22.02.1905 ст.
Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович
Рождение ребёнка
24.05.1906
Сын: Потапов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович
Смерть
02.06.1906 ст.
Причина смерти: роды