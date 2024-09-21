Потапова (Антипина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Антипина) Анна Андреевна

Место рождения

Казачинское, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

16.01.1871 ст.

Дата смерти

02.06.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1871 ст.

Отец: Антипин Андрей Михайлович

Мать: Антипина Мавра Алексеевна

Казачинское, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
13.01.1893 ст.

Муж: Потапов Тимофей Корнилович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.01.1894 ст.

Дочь: (Потапова) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.11.1895 ст.

Сын: Потапов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.11.1897 ст.

Сын: Потапов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.12.1899 ст.

Дочь: (Потапова) Агафья Тимофеевна

Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.

Сын: Потапов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович

Рождение ребёнка
25.03.1903 ст.

Сын: Потапов Гавриил Тимофеевич

Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.02.1905 ст.

Сын: Потапов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.05.1906

Сын: Потапов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Потапов Тимофей Корнилович

Смерть
02.06.1906 ст.
Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: роды

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