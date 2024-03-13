(Schaffner) Dorrothea Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Schaffner) Dorrothea Elizabeth

Место рождения

Germany

Дата рождения

?.09.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1847

Отец: Schaffner Heinrich

Мать: Elisabetha

Germany
Иммиграция
1851
Место жительства
1880
Pottsville, Schuylkill, Pennsylvania, United States
Место жительства
1900
Division 12 Philadelphia city Ward 40, Philadelphia, Pennsylvania, United States
Смерть
Неизвестно
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