(Schaffner) Dorrothea Elizabeth
Место рожденияGermany
Дата рождения?.09.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1847
Отец: Schaffner Heinrich
Мать: Elisabetha
Germany
Иммиграция
1851
Место жительства
1880
Pottsville, Schuylkill, Pennsylvania, United States
Место жительства
1900
Division 12 Philadelphia city Ward 40, Philadelphia, Pennsylvania, United States
Смерть
Неизвестно