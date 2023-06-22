Россейкин Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рассев-Рассейкин Алексей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Россейкина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Россейкина Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Россейкин Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Сидойкина (Россейкина) Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.05.1886
Сын: Россейкина Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна
Рождение ребёнка
03.12.1887
Дочь: Долгова (Россейкина) Варвара Сергеевна
Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна
Смерть
Неизвестно