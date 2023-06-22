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Россейкин Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рассев-Рассейкин Алексей Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Россейкина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Россейкина Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Россейкин Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Сидойкина (Россейкина) Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна

Рождение ребёнка
23.05.1886

Сын: Россейкина Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна

Рождение ребёнка
03.12.1887

Дочь: Долгова (Россейкина) Варвара Сергеевна

Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Россейкин Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Россейкина Меланья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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