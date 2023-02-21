(Грезова) Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.09.1910
Дочь: Елизавета Козьминична
Отец ребёнка: Грезов Козьма Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1913
Дочь: Александра Козьминична
Отец ребёнка: Грезов Козьма Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1915
Отец ребёнка: Грезов Козьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грезов Козьма Иванович
Смерть
Неизвестно