(Грезова) Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грезова) Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1910

Дочь: Елизавета Козьминична

Отец ребёнка: Грезов Козьма Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1913

Дочь: Александра Козьминична

Отец ребёнка: Грезов Козьма Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1915

Сын: Грезов Владимир Козьмич

Отец ребёнка: Грезов Козьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грезов Василий Козьмич

Отец ребёнка: Грезов Козьма Иванович

Смерть
Неизвестно
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