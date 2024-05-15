Терехина (Агеенко) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатенко Елена
Отец ребёнка: Догадин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Догадин ?
Рождение ребёнка
17.10.1933
Дочь: Садыкова (Терёхина) Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Терёхин Федор
Смерть
Неизвестно