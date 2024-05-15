Терехина (Агеенко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехина (Агеенко) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатенко Елена

Отец ребёнка: Догадин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Догадин ?

Рождение ребёнка
17.10.1933

Дочь: Садыкова (Терёхина) Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Терёхин Федор

Смерть
Неизвестно

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