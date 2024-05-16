Гордеева (Муллова) Соломония Федоровна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гордеева (Муллова) Соломония Федоровна

Место рождения

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной
Бракосочетание
28.02.1891

Муж: Гордеев Алексей Григорьевич

Кунгурский уезд, Комаровская волость, д. Шмотиной
Смерть
Неизвестно

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