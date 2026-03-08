Соловьев Александр Никифорович 08.03.1901 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соловьев Александр Никифорович

Автор
НС
Соловьева Н.

мужской, родился 08.03.1901 ст.

умер 1943

Отец
Соловьев Никифор Никифорович03.02.1876 ст. г.р.
Мать
Соловьева (Маратканова) Матрена (Матрона) ВикторовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична14.03.1900 г.р.
Дети
Соловьева Анна Александрона1924 г.р.
Соловьев Леонид Александрович1927 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901 ст.

Отец: Соловьев Никифор Никифорович

Мать: Соловьева (Маратканова) Матрена (Матрона) Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Соловьева Анна Александрона

Мать ребёнка: Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1927

Сын: Соловьев Леонид Александрович

Мать ребёнка: Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
24.07.1930

Дочь: Савельева (Соловьева) Анфиса Александровна

Мать ребёнка: Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
31.01.1939

Сын: Соловьев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния

Церковь с. Биляр

Смерть
1943

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