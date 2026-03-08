Соловьев Александр Никифорович
мужской, родился 08.03.1901 ст.
умер 1943
ОтецСоловьев Никифор Никифорович03.02.1876 ст. г.р.
МатьСоловьева (Маратканова) Матрена (Матрона) ВикторовнаНеизвестно г.р.
Супруги
Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична14.03.1900 г.р.
Дети
Соловьева Анна Александрона1924 г.р.
Соловьев Леонид Александрович1927 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Соловьева Анна Александрона
Мать ребёнка: Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
1927
Сын: Соловьев Леонид Александрович
Мать ребёнка: Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
24.07.1930
Дочь: Савельева (Соловьева) Анфиса Александровна
Мать ребёнка: Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
31.01.1939
Сын: Соловьев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Соловьева (Ускова) Евдокия Никитична
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
1943