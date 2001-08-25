Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна 01.07.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна

Место рождения

село Змеевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.07.1929

Дата смерти

25.08.2001

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929

Отец: Дронов Иван Егорович

Мать: Дронова (Сачкова) Елена Алексеевна

село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаухов Анатолий Михайлович

Рождение ребёнка
14.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаухов Анатолий Михайлович

Чаплыгин Липецкая обл.
Рождение ребёнка
21.02.1955

Сын: Карнаухов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Карнаухов Анатолий Михайлович

Чаплыгин Липецкая обл.
Рождение ребёнка
25.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаухов Анатолий Михайлович

Чаплыгин Липецкая обл.
Смерть
25.08.2001
г.Чаплыгин,Липецкая область

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