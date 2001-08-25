Карнаухова(Дронова) (Дронова) Нина Ивановна
Место рождениясело Змеевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.07.1929
Дата смерти25.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1929
село Змеевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карнаухов Анатолий Михайлович
Чаплыгин Липецкая обл.
Рождение ребёнка
21.02.1955
Сын: Карнаухов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Карнаухов Анатолий Михайлович
Чаплыгин Липецкая обл.
Рождение ребёнка
25.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карнаухов Анатолий Михайлович
Чаплыгин Липецкая обл.
Смерть
25.08.2001
г.Чаплыгин,Липецкая область