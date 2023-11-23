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Ширяев Александр Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1840

Отец: Ширяев Иоанн Климентович

Мать: Ширяев (Ширяева) Пелагея Андреевна

Ширяев Александр Иоаннович (1840 — ?) Родился 27 июля 1840 года в семье священника села Вокшер РомановБорисоглебского уезда Иоанна Ширяева. Обучался в приходском училище. Дьякон села Сельца Ростовског... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Елизавета Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
священник Крестовоздвиженской церкви г.Ростова.
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1867

Сын: Ширяев Александр Александров

Мать ребёнка: Ширяева Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
07.07.1870

Сын: Ширяев Владимир Александров

Мать ребёнка: Ширяева Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
24.03.1872

Дочь: (Ширяева) Мария Александрова

Мать ребёнка: Ширяева Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
26.07.1873

Сын: Ширяев Василий Александров

Мать ребёнка: Ширяева Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
27.05.1876

Дочь: (Ширяева) Мария Александрова

Мать ребёнка: Ширяева Елизавета Петрова

Смерть
Неизвестно

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