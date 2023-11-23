Ширяев Александр Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
27.07.1840
Ширяев Александр Иоаннович (1840 — ?) Родился 27 июля 1840 года в семье священника села Вокшер РомановБорисоглебского уезда Иоанна Ширяева. Обучался в приходском училище. Дьякон села Сельца Ростовског... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
священник Крестовоздвиженской церкви г.Ростова.
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Рождение ребёнка
1867
Сын: Ширяев Александр Александров
Мать ребёнка: Ширяева Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
07.07.1870
Сын: Ширяев Владимир Александров
Мать ребёнка: Ширяева Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
24.03.1872
Дочь: (Ширяева) Мария Александрова
Мать ребёнка: Ширяева Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
26.07.1873
Сын: Ширяев Василий Александров
Мать ребёнка: Ширяева Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
27.05.1876
Дочь: (Ширяева) Мария Александрова
Мать ребёнка: Ширяева Елизавета Петрова
Смерть
Неизвестно