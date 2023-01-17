Богданов Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1908 ст.
Мать ребёнка: Богданова Агафья Михайловна
Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
МК церкви Красного Яра: Ф.173.Оп.16. Д.1739. Инф. от Владимира из Красного Холма.
Смерть
Неизвестно