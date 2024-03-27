Дианов Саляхетдин N-M231 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дианов Саляхетдин N-M231

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1856 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Дианов ?

Мать: Дианова Шарифя Фехретдиновна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азиня Хайретдиновна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азиня Хайретдиновна

Рождение ребёнка
21.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Азиня Хайретдиновна

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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