Дианов Саляхетдин N-M231
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Дианов ?
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
21.03.1942
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно