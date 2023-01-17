Панова Румянцева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Румянцева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: N Наталья

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Соколова Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Панов Никита Ипполитович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Панов Иван Никитович

Отец ребёнка: Панов Никита Ипполитович

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Смена фамилии
После 1915
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Никита Ипполитович

Смерть
Неизвестно
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