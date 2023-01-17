Панова Румянцева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: N Наталья
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Соколова Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Панов Никита Ипполитович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Панов Иван Никитович
Отец ребёнка: Панов Никита Ипполитович
Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Смена фамилии
После 1915
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно