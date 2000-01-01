(Шляпужникова) Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Шляпужников Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно