(Шляпужникова) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шляпужникова) Евдокия Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Шляпужников Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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