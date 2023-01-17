Романенко (Чесалова) Надежда Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1910
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1930
Дочь: Романенко Галина Александровна
Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
16.04.1941
Дочь: Романенко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Алексин, город Алексин, Тульская область