Романенко (Чесалова) Надежда Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Чесалова) Надежда Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1910

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1930

Дочь: Романенко Галина Александровна

Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
16.04.1941

Дочь: Романенко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Романенко Александр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романенко Александр Кузьмич

Смерть
1986
Алексин, город Алексин, Тульская область
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