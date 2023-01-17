Марков Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Марков Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Маркова София Николаевна
Малый Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1935
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)