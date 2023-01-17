Марков Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марков Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Марков Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Маркова София Николаевна

Малый Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Около 1935
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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