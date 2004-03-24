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Колдаева Марианна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2004

Отец: Колдаев Владимир Николаевич

Мать: Колдаева Валерия Геннадьевна

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