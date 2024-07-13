Хоммельсон Лукас
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.?
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.?
Отец: Хоммельсон Эндрю
Мать: Хоммельсон Аннэт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адлерберг Торвус
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адлерберг Малигнус
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адлерберг Элис
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана