Хоммельсон Лукас 17.07.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Хоммельсон Лукас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.?

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.?

Отец: Хоммельсон Эндрю

Мать: Хоммельсон Аннэт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адлерберг Торвус

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адлерберг Малигнус

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адлерберг Элис

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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