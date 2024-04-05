Runo Franciszek
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Runo Wojciech
Мать: Runo (Kisiel) Ewa
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Runo Jan
Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Runo Walenty
Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Domżała/Domżał (Runo) Julianna
Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Runo Teofil
Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kulesza (Runo) Anna
Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula
Бракосочетание
1874
Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Franciszek Runo
Рождение ребёнка
1884
Сын: Runo Paweł
Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula
Смерть
Неизвестно