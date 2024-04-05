Runo Franciszek 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Runo Franciszek

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Runo Wojciech

Мать: Runo (Kisiel) Ewa

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Runo Jan

Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Runo Walenty

Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Domżała/Domżał (Runo) Julianna

Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Runo Teofil

Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kulesza (Runo) Anna

Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula

Бракосочетание
1874

Жена: Runo (Piórkowska) Urszula

Poręba-Kocęby
Współmałżonek: Franciszek Runo
Рождение ребёнка
1884

Сын: Runo Paweł

Мать ребёнка: Runo (Piórkowska) Urszula

Смерть
Неизвестно

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