Холодкова Дарья Ильинична 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодкова Дарья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

09.09.1906

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1893

Муж: Холодков Роман Никифорович

Рождение ребёнка
03.04.1894

Сын: Холодков Георгий Романович

Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович

Рождение ребёнка
08.09.1896

Дочь: (Холодкова) Вера Романовна

Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович

Рождение ребёнка
21.08.1900

Дочь: (Холодкова) Наталья Романовна

Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович

Рождение ребёнка
23.08.1905

Сын: Холодков Иван Романович

Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович

Смерть
09.09.1906

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