Холодкова Дарья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти09.09.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1893
Рождение ребёнка
03.04.1894
Сын: Холодков Георгий Романович
Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович
Рождение ребёнка
08.09.1896
Дочь: (Холодкова) Вера Романовна
Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович
Рождение ребёнка
21.08.1900
Дочь: (Холодкова) Наталья Романовна
Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович
Рождение ребёнка
23.08.1905
Отец ребёнка: Холодков Роман Никифорович
Смерть
09.09.1906