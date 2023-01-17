Веселицкий Михаил Ильич (Ильин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеселицкий Михаил Ильич (Ильин)

Веселицкий Михаил Ильич (Ильин)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веселицкий Илья (Илия) Ильич (Ильин)

Мать: Веселицкая Анна Павловна

Рождение ребёнка
21.06.1925

Сын: Веселицкий Борис Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Юлия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселицкий Авенир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виноградова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Воскресенское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close