Веселицкий Михаил Ильич (Ильин)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.06.1925
Сын: Веселицкий Борис Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Юлия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веселицкий Авенир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виноградова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно