Мамонов Прокопий
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Мамонов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мамонова Пелагея Григорьевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна
Мать ребёнка: Мамонова Пелагея Григорьевна
Смерть
Неизвестно