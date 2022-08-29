Мамонов Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонов Прокопий

Мамонов Прокопий

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1763 г.р.

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Мамонов Никита

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мамонова Пелагея Григорьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна

Мать ребёнка: Мамонова Пелагея Григорьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.