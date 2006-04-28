Лесков Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.03.1931
Дата смерти28.04.2006
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1931
Отец: Лесков Василий Леонидович
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.04.2006
Москва, город федерального значения Москва