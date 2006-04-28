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Лесков Леонид Васильевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

31.03.1931

Дата смерти

28.04.2006

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1931

Отец: Лесков Василий Леонидович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.04.2006
Москва, город федерального значения Москва
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