Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья

Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Никифоров (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Алексей Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Василий Никитин (Ович)

Отец ребёнка: Никита Никифоров (Ич)

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
До 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.