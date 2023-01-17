Васильева (Урусова) Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Урусова) Варвара Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1751

Дата смерти

15.09.1831

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Урусов Сергей Васильевич

Мать: Княгиня Урусова Ирина Даниловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1779

Муж: Васильев Алексей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1781

Дочь: Долгорукова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1784

Дочь: Орлова-Денисова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.09.1831
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
17.09.1831
Москва, город федерального значения Москва
Донской монастырь
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