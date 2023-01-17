Васильева (Урусова) Варвара Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти15.09.1831
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Бракосочетание
1779
Рождение ребёнка
27.10.1781
Дочь: Долгорукова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1784
Дочь: Орлова-Денисова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Иванович
Смерть
15.09.1831
Похороны
17.09.1831
Донской монастырь