(Курочкина) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курочкин Афанасий
Мать: Ксения
Рождение ребёнка
07.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евлампиев Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлампиев Валерий Петрович
Отец ребёнка: Евлампиев Петр Терентьевич
Смерть
Неизвестно