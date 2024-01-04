(Курочкина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курочкина) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курочкин Афанасий

Мать: Ксения

Рождение ребёнка
07.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евлампиев Петр Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлампиев Валерий Петрович

Отец ребёнка: Евлампиев Петр Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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